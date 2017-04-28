قال كمال زاخر، الكاتب والمفكر، إن أهمية زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر لها عدة جوانب، حيث يمثل بابا فرانسيس نصف مليون كاثوليكي على مستوى العالم.

أشار “زاخر” - خلال اتصال هاتفي بفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة - إلى أن زيارة بابا الفاتيكان، تأتي إلى مصر في ظل سعي بعض الجهات لعزل مصر، ومن ثم فزيارته إلى مصر، ستؤكد أن مصر دولة آمنة، لافتًا إلى أن تلك الزيارة ستعمل على دعم العلاقات الاستراتيجية بين مصر والفاتيكان، وإعادة التواصل بين التجمع الكاثوليكي والتجمع الأزهري.

لفت “زاخر” إلى أن الجماعات الإرهابية، تستشعر أهمية زيارة البابا فرنسيس إلى مصر، ومن ثم حاولوا إثناءه عن الزيارة بالعمليات الإرهابية التي نفذوها في الإسكندرية وطنطا، إلا أن بابا الفاتيكان أصر على إتمام الزيارة.

