أكد عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أن الأديان السماوية لم تكن في الماضي، هي المتهم الأول في الأحداث الإرهابية، كما يحدث في الوقت الحالي، وأن العمليات الإرهابية لم تكن بالكم الكبير الموجود حاليا وهو ما يتطلب دراسة واعية لمعرفة سبب المشكلة وطريقة الحل.

وأضاف “شومان” - في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على فضائية “دريم”، اليوم الجمعة، أن تحرك الأزهر الشريف بالتعاون مع قادة الكنائس الشرقية والغربية، كان ضروريًا لبيان الحقيقة للجميع وتبرئة الديانات السماوية من الاتهامات الملقاة عليها بإخراج الإرهابيين.

وأشار إلى أن مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، يدل على وعي القيادات الدينية على مستوى الدول، لإنقاذ العالم مما يوجد به من شرور.