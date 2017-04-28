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شاهد .. ميلانيا ترامب ترتدي فستان مستوحى من الزي العسكري
ميلانيا ترامب

شاهد .. ميلانيا ترامب ترتدي فستان مستوحى من الزي العسكري

الجمعة، 28 ابريل 2017 01:29 م

ظهرت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، الخميس، بفستان باهظ الثمن مستوحى من الملابس العسكرية، أثناء مناسبة رسمية استقبل فيها الرئيس الأمريكي، الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري وزوجته جولينا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الجمعة، أن ثمن فستان ميلانيا يبلغ نحو 4 آلاف دولار، وهو أمر غير معهود عن السيدة الأولى في الولايات المتحدة التي تختار عادة تصاميم أنيقة وزهيدة الثمن .

والفستان تكون من سترة وتنورة باللون ” الكاكي ” من أزياء ماركة “ألتوزارا” لربيع 2017، وبلغ ثمنها 2990 دولار فيما كان ثمن التنورة نحو 1110دولار.

وفيما يلي بعض الصور وفقا للديلي ميل .

ميلانيا ترامب

ميلانيا ترامب

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