ألمانيا تحقق في «لغز عنصري» بمقتل طالبة مصريةالجمعة، 28 ابريل 2017 11:27 م
يبحث محققون ألمان، عن رجل قال شهود إنه وجه كلمات عنصرية لطالبة مصرية، فور مصرعها في حادث سيارة شرقي البلاد.
وتوفيت الطالبة المصرية البالغة من العمر 22 عاماً، وكشف عن اسمها الأول وهو شادن، في المستشفى، يوم 18 أبريل، بعد ثلاثة أيام من الحادث في مدينة كوتبوس.
وقال المتحدث باسم مكتب الادعاء، هورست نوتباوم، إن السائق يخضع للتحقيق؛ للاشتباه في تسببه في وفاة شادن، نتيجة الإهمال؛ وفقاً لوكالة “رويترز”.
وجاء شاهدان بعد الحادث بعشرة أيام، وقالا إنهما سمعا راكباً في نفس السيارة التي دهست الطالبة، وهو يسب الضحية بعد الحادث، وكان من ضمن ما قاله: “عودي من حيث، أتيت حتى لا تدهسك (سيارة)، اللعنة على اللاجئين”.
ونقلت رويترز، عن المتحدث، إن السلطات فتحت الأربعاء، تحقيقاً جديداً في شبهة تحريض على الكراهية العنصرية.
وشهدت ألمانيا، زيادة حادة في الخطاب المعادي للمهاجرين، بعد تدفق أكثر من مليون لاجئ على البلاد، خلال العامين الماضيين، ويقول مسؤولون إن اتساع ساحة اليمين المتطرف، يزيد أيضاً الرغبة في ارتكاب أعمال عنف.
وأوضح نوتباوم، أنه لم ترد أي مؤشرات، تفيد بأن السيارة تعمدت إيذاء الطالبة.
وأضاف أن الشهود قالوا إن الحادث وقع عندما نزلت شادن عن الرصيف، في قلب المدينة، قرب نقطة مرورية.
-
الزمالك يواجه طنطا اليوم بالجولة الـ26 من الدوري
فى مهمة ليست سهلة كما وصفها الجهاز الفنى للزمالك يحل فى الرابعة من عصر اليوم الجمعة، الفريق الأبيض ضيفًا على طنطا، باستاد غزل المحلة فى قلعة الفلاحين، ضمن منافسات ...Fri, 28 Apr 2017 07:29:54 GMT
-
الإسماعيلي يصطدم بالمصري في ديربي القناة
يلتقى الإسماعيلى مع المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة صعبة ...Fri, 28 Apr 2017 07:56:23 GMT
-
الخارجية ترد على تقييم برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر ...
علقت وزارة الخارجية على جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب ...Thu, 27 Apr 2017 11:53:47 GMT
-
كوريا الشمالية تنشر لقطات محاكاة لهجمات صاروخية على البيت الأبيض
نشر موقع كورى شمالى اليوم الخميس، لقطات لمحاكاة هجمات صاروخية تشنها على البيت الأبيض الأمريكى وحاملات طائرات أمريكية فى ظل التوترات بسبب برامجها الصاروخية ...Thu, 27 Apr 2017 13:03:40 GMT
-
هاني شاكر: أهالي سيناء يستحقون الدعم والمساعدة
أكد المطرب هاني شاكر أن سيناء وسكانها يستحقون لحظات من السعادة، وسط ما يواجهونه من عمليات إرهابية، وذلك تعليقاً على الحفل المقرر أن يحييه مع المطربة ريهام ...Thu, 27 Apr 2017 08:46:23 GMT
-
رسميا.. الأمن يخطر الأهلى بإقامة مبارياته ببطولة أفريقيا فى برج العرب
تلقى النادى الأهلى خطاباً رسمياً منذ ساعات قليلة من اتحاد الكرة أكد فيه الأخير فيه أن الجهات الأمنية رفضت إقامة مباريات الأحمر ببطولة أفريقيا على ملعب السلام، ...Thu, 27 Apr 2017 11:25:33 GMT
-
تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن «مرتضى منصور»
رفضت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر بناء على قرار ...Thu, 27 Apr 2017 10:57:03 GMT
-
رسميا .. رئيس الكاف يعتمد لوائح بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية
اعتمد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ” الكاف ” اللوائح الخاصة ببطولتى دورى الأبطال والكونفيدرالية الأفريقية بشكل رسمى عقب اجتماعه صباح اليوم باللجان ...Thu, 27 Apr 2017 11:06:30 GMT
-
السيسي لـ«الجيش»: رفع الاستعداد القتالي
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الخميس، بصحبة عدد من الشباب، سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك بحضور وزراء الدفاع، والشباب، والإسكان، ...Thu, 27 Apr 2017 10:39:55 GMT