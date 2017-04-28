يبحث محققون ألمان، عن رجل قال شهود إنه وجه كلمات عنصرية لطالبة مصرية، فور مصرعها في حادث سيارة شرقي البلاد.

وتوفيت الطالبة المصرية البالغة من العمر 22 عاماً، وكشف عن اسمها الأول وهو شادن، في المستشفى، يوم 18 أبريل، بعد ثلاثة أيام من الحادث في مدينة كوتبوس.

وقال المتحدث باسم مكتب الادعاء، هورست نوتباوم، إن السائق يخضع للتحقيق؛ للاشتباه في تسببه في وفاة شادن، نتيجة الإهمال؛ وفقاً لوكالة “رويترز”.

وجاء شاهدان بعد الحادث بعشرة أيام، وقالا إنهما سمعا راكباً في نفس السيارة التي دهست الطالبة، وهو يسب الضحية بعد الحادث، وكان من ضمن ما قاله: “عودي من حيث، أتيت حتى لا تدهسك (سيارة)، اللعنة على اللاجئين”.

ونقلت رويترز، عن المتحدث، إن السلطات فتحت الأربعاء، تحقيقاً جديداً في شبهة تحريض على الكراهية العنصرية.

وشهدت ألمانيا، زيادة حادة في الخطاب المعادي للمهاجرين، بعد تدفق أكثر من مليون لاجئ على البلاد، خلال العامين الماضيين، ويقول مسؤولون إن اتساع ساحة اليمين المتطرف، يزيد أيضاً الرغبة في ارتكاب أعمال عنف.

وأوضح نوتباوم، أنه لم ترد أي مؤشرات، تفيد بأن السيارة تعمدت إيذاء الطالبة.

وأضاف أن الشهود قالوا إن الحادث وقع عندما نزلت شادن عن الرصيف، في قلب المدينة، قرب نقطة مرورية.