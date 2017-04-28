بسبب مشكلات في طعمه، سحبت العديد من المتاجر البريطانية

عبوات من الحمص، نتيجة لشكاوى عديدة وردت من عملاء.

وذكر متجر “سينسبري” أن عددا من العملاء اشتكوا من تغير طعم عبوات معروضة للحمص، مما دفع إدارة المتجر إلى سحب العبوات للتأكد من جودة المنتج ومراجعة المورد.

ووفقا لسكاي نيوز، وضعت متاجر في مانشستر وشيسويك لافتات تعتذر للعملاء عن عدم توافر الحمص، بينما وضع أحد العملاء، تعبيرا عن حزنه من عدم توافر المنتج، ورقة بخطوات إعداد الحمص في المنزل.

كما نشر عدد من العملاء لمتجري “سنسبري” و”ماركس أند سبنسر” على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل تظهر خيبة الأمل بسبب عدم وجود المنتج الشهير الذي يعود أصله إلى منطقة الشرق الأوسط.