الكنائس المصرية تصلي من أجل زيارة بابا الفاتيكانالجمعة، 28 ابريل 2017 11:14 م
بدأ عدد من القساوسة بالكنائس المصرية، صباح اليوم الجمعة، بأداء الصلوات، بمشاركة آلاف الأقباط، وذلك ضمن استعدادات استقبال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان - الذى يزور مصر، لمدة يومين، فى زيارة هى الأولى له إلى مصر، منذ توليه سدة القصر الرسولى - واستعدادًا أيضًا لأداء القداس الإلهى، غدًا السبت، بمقر القرية الأولمبية، للدفاع الجوى، باستاد 30 يونيو، الذى يترأس بابا الفاتيكان، بمشاركة الـ 6 طوائف الكاثوليك فى مصر، وبحضور نحو 25 ألف شخص من الأقباط بكافة محافظات الجمهورية، تحت شعار “بابا السلام فى مصر السلام”، والذى تشرف على استعداداته الخاصة، إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، بالتعاون مع الكنائس المختلفة.
استعدت الكاتدرائية المرقسية، بالعباسية، لزيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، المقررة اليوم، وتستمر حتى غد، حيث تزين المقر البابوى بثلاث لافتات ضخمة لعلم مصر، يتوسط صورتين للبابا فرانسيس، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وشعار الزيارة “بابا السلام فى مصر السلام”.
كما انتشرت لافتات الترحيب، ببابا الفاتيكان، فى ساحة الكاتدرائية، التى تتولى الكشافة الكنسية مسئولية التنظيم فيها.
ومن المقرر أن يزور البابا فرانسيس، الكاتدرائية المرقسية، مساء اليوم، للقاء البابا تواضروس الثانى، كما سيرأس قداسا فى الكنيسة البطرسية ترحما على أرواح شهداء الحادث الإرهابى الذى وقع بها فى شهر ديسمبر الماضى.
وعلى صعيد متصل، زينت سلطات مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، الطرق المؤدية من وإلى المطار بأعلام مصر والفاتيكان، تزامنا مع الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان.
وأخلت سلطات المطار ساحات انتظار السيارات أمام استراحة رئاسة الجمهورية، وكذلك أمام استراحتى كبار الزوار ومنع دخول أى سيارات، وتشديد إجراءات التفتيش على المداخل والمخارج المؤدية لصالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم “1” المعروف بالمطار القديم، وتفتيش السيارات والأفراد داخل الأتوبيسات والاطلاع على بطاقات الرقم القومى.
وتستعد مصر، لاستقبال بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، اليوم الجمعة، فى زيارة تاريخية للقاهرة، تستمر لمدة يومين، حيث أنها الزيارة الأولى للبابا إلى مصر منذ توليه سدة القصر الرسولى، وسيكون فى استقباله رسميًا بالقصر الرئاسى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشيخ الأزهر، الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، يليها لقاء مع البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، يليه المؤتمر العالمى للسلام، والذى يلقى خلاله، بابا الفاتيكان، كلمة.
-
الزمالك يواجه طنطا اليوم بالجولة الـ26 من الدوري
فى مهمة ليست سهلة كما وصفها الجهاز الفنى للزمالك يحل فى الرابعة من عصر اليوم الجمعة، الفريق الأبيض ضيفًا على طنطا، باستاد غزل المحلة فى قلعة الفلاحين، ضمن منافسات ...Fri, 28 Apr 2017 07:29:54 GMT
-
الإسماعيلي يصطدم بالمصري في ديربي القناة
يلتقى الإسماعيلى مع المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة صعبة ...Fri, 28 Apr 2017 07:56:23 GMT
-
الخارجية ترد على تقييم برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر ...
علقت وزارة الخارجية على جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب ...Thu, 27 Apr 2017 11:53:47 GMT
-
كوريا الشمالية تنشر لقطات محاكاة لهجمات صاروخية على البيت الأبيض
نشر موقع كورى شمالى اليوم الخميس، لقطات لمحاكاة هجمات صاروخية تشنها على البيت الأبيض الأمريكى وحاملات طائرات أمريكية فى ظل التوترات بسبب برامجها الصاروخية ...Thu, 27 Apr 2017 13:03:40 GMT
-
هاني شاكر: أهالي سيناء يستحقون الدعم والمساعدة
أكد المطرب هاني شاكر أن سيناء وسكانها يستحقون لحظات من السعادة، وسط ما يواجهونه من عمليات إرهابية، وذلك تعليقاً على الحفل المقرر أن يحييه مع المطربة ريهام ...Thu, 27 Apr 2017 08:46:23 GMT
-
رسميا.. الأمن يخطر الأهلى بإقامة مبارياته ببطولة أفريقيا فى برج العرب
تلقى النادى الأهلى خطاباً رسمياً منذ ساعات قليلة من اتحاد الكرة أكد فيه الأخير فيه أن الجهات الأمنية رفضت إقامة مباريات الأحمر ببطولة أفريقيا على ملعب السلام، ...Thu, 27 Apr 2017 11:25:33 GMT
-
تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن «مرتضى منصور»
رفضت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر بناء على قرار ...Thu, 27 Apr 2017 10:57:03 GMT
-
رسميا .. رئيس الكاف يعتمد لوائح بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية
اعتمد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ” الكاف ” اللوائح الخاصة ببطولتى دورى الأبطال والكونفيدرالية الأفريقية بشكل رسمى عقب اجتماعه صباح اليوم باللجان ...Thu, 27 Apr 2017 11:06:30 GMT
-
السيسي لـ«الجيش»: رفع الاستعداد القتالي
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الخميس، بصحبة عدد من الشباب، سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك بحضور وزراء الدفاع، والشباب، والإسكان، ...Thu, 27 Apr 2017 10:39:55 GMT