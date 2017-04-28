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محمود علاء يوقع للأهلي.. ودجلة يبارك الـ 4 مواسم
محمود علاء لاعب منتخب مصر الاوليمبي

محمود علاء يوقع للأهلي.. ودجلة يبارك الـ 4 مواسم

الجمعة، 28 ابريل 2017 11:18 م
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حصل نادي الأهلي على توقيع محمود علاء مدافع وادي دجلة للانضمام للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم بداية من الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووافق وادي دجلة على انتقال محمود علاء للأهلي في ظل سياسة الإحلال والتجديد التي اتفق عليها مع أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق بالاعتماد على قطاع الناشئين في السنوات المقبلة.

ويعد محمود علاء أحد المدافعين المتميزين في الدوري المصري هذا الموسم، إلى جانب أنه يجيد إحراز الأهداف بالرأس واللعب في مراكز قلب الدفاع والليبرو والظهير الأيمن.

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