حصل مسئولو النادي الأهلي، على موافقة إنبي بانتقال عمرو مرعي مهاجم الفريق البترولي للقلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.

كما نجح مسئولو التعاقدات بالأهلي في الحصول على توقيع اللاعب بعد موافقة ناديه، وكذلك الجهاز الفني بقيادة طارق العشري.

وكان حسام البدري قد أشاد بمستوى اللاعب وإمكانياته الهجومية، مؤكدًا أنه يتمنى ضمه لصفوف الفريق الأحمر.