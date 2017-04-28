وافق الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد فترة سحب كراسات الشروط، ودفع مقدمات الحجز لـ500 قطعة أرض سكنية مميزة، تم طرحها بمدينتى “ناصر” الجديدة بغرب أسيوط (250 قطعة أرض)، و”غرب قنا” (250 قطعة أرض)، بمساحات تتراوح بين 500 و700 م2، لإقامة فيلات وعمارات سكنية، وذلك حتى يوم الإثنين الموافق 15 مايو المقبل، حيث كان مقررا غلق باب الحجز الخميس الماضى، 27 أبريل الجارى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تأتى الموافقة على مد فترة الحجز بالمدينتين الجديدتين، نظراً للإقبال الكبير، واستجابة للمطالب العديدة من المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط، ولم يقوموا بدفع المقدمات، موضحاً أنه تم سحب 2477 كراسة شروط حتى الآن، بينما قام 810 حاجزين بدفع المقدمات.

وأضاف المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يشترط فى المتقدم أن يكون شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وليس معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 عاماً وقت الإعلان، موضحاً أنه يتم سحب كراسات الشروط، وتقديم استمارة بيانات الحجز الواردة بكراسة شروط الطرح، وسداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه فقط لا غير بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفي)، أو نقداً، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 وحتي الساعة 5 مساءً، بفرع بنك التعمير والإسكان بـ(2 شارع الجمهورية – أسيوط)، بالنسبة لمدينة “ناصر” الجديدة بغرب أسيوط، وبفرع بنك التعمير والإسكان بـ(برج المديرية – ميدان مديرية الأمن – قنا)، بالنسبة لمدينة “غرب قنا”، وسيتم إجراء قرعة يدوية وعلنية طبقاً لقطع الأراضي والمساحات، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة لاحقاً بحضور الجهات المعنية والرقابية ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بالقرعة العلنية.

وأوضح أنه بشأن نظام السداد، ففي حالة الحصول علي قطعة أرض بالقرعة يتم استكمال سداد نسبة 25% بالإضافة إلي (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء) من إجمالي قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي الثمن علي 3 أقساط سنوية متساوية ومتتالية، يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة.

وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، إلى أنه يتم تسليم الأرض خلال 12 شهراً من تاريخ استكمال سداد نسبة الـ25% من إجمالي قيمة الأرض، ويتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة شروط الطرح، موضحاً أن مناطق الأراضي المطروحة متاحة علي الموقع الإليكترونى للهيئة www.newcities.gov.eg.