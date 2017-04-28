بدأت سلطات مطار القاهرة، صباح اليوم الجمعة، في تمشيط المناطق المجاورة لاستراحة رئاسة الجمهورية وطريق العروبة بواسطة عربات الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة للبحث عن المتفجرات، استعدادا لوصول بابا الفاتيكان فى الثانية ظهر اليوم.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، واللواء عبدالناصر حامد مدير إدارة البحث الجنائى بالمطار وكبار مساعديهم، حرصوا على التواجد مبكرا فى ساحة المطار القريبة من استراحة رئاسة الجمهورية والإشراف على الانتشار الأمني، استعدادا لوصول بابا الفاتيكان.

وأضافت المصادر أنه تم استخدام الكلاب البوليسية المدربة على فحص كل الأماكن القريبة بحثا عن أي مفرقعات مع قيام عربات حديثة تتضمن أجهزة بحث عن المفرقعات بالمرور فى نفس الأماكن مع استخدام عربات تشويش على الاتصالات لمواجهة أي محاولات إرهابية خلال زيارة البابا ومرور موكبه من استراحة الرئاسة وحتى إلى مقر قصر الاتحادية بمصر الجديدة فى تشديدات أمنية غير مسبوقة.