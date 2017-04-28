المفرقعات تمشط مطار القاهرة استعداداً لوصول بابا الفاتيكانالجمعة، 28 ابريل 2017 11:00 ص
بدأت سلطات مطار القاهرة، صباح اليوم الجمعة، في تمشيط المناطق المجاورة لاستراحة رئاسة الجمهورية وطريق العروبة بواسطة عربات الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة للبحث عن المتفجرات، استعدادا لوصول بابا الفاتيكان فى الثانية ظهر اليوم.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، واللواء عبدالناصر حامد مدير إدارة البحث الجنائى بالمطار وكبار مساعديهم، حرصوا على التواجد مبكرا فى ساحة المطار القريبة من استراحة رئاسة الجمهورية والإشراف على الانتشار الأمني، استعدادا لوصول بابا الفاتيكان.
وأضافت المصادر أنه تم استخدام الكلاب البوليسية المدربة على فحص كل الأماكن القريبة بحثا عن أي مفرقعات مع قيام عربات حديثة تتضمن أجهزة بحث عن المفرقعات بالمرور فى نفس الأماكن مع استخدام عربات تشويش على الاتصالات لمواجهة أي محاولات إرهابية خلال زيارة البابا ومرور موكبه من استراحة الرئاسة وحتى إلى مقر قصر الاتحادية بمصر الجديدة فى تشديدات أمنية غير مسبوقة.
-
الزمالك يواجه طنطا اليوم بالجولة الـ26 من الدوري
فى مهمة ليست سهلة كما وصفها الجهاز الفنى للزمالك يحل فى الرابعة من عصر اليوم الجمعة، الفريق الأبيض ضيفًا على طنطا، باستاد غزل المحلة فى قلعة الفلاحين، ضمن منافسات ...Fri, 28 Apr 2017 07:29:54 GMT
-
الخارجية ترد على تقييم برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر ...
علقت وزارة الخارجية على جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب ...Thu, 27 Apr 2017 11:53:47 GMT
-
كوريا الشمالية تنشر لقطات محاكاة لهجمات صاروخية على البيت الأبيض ...
نشر موقع كورى شمالى اليوم الخميس، لقطات لمحاكاة هجمات صاروخية تشنها على البيت الأبيض الأمريكى وحاملات طائرات أمريكية فى ظل التوترات بسبب برامجها الصاروخية ...Thu, 27 Apr 2017 13:03:40 GMT
-
هاني شاكر: أهالي سيناء يستحقون الدعم والمساعدة
أكد المطرب هاني شاكر أن سيناء وسكانها يستحقون لحظات من السعادة، وسط ما يواجهونه من عمليات إرهابية، وذلك تعليقاً على الحفل المقرر أن يحييه مع المطربة ريهام ...Thu, 27 Apr 2017 08:46:23 GMT
-
رسميا.. الأمن يخطر الأهلى بإقامة مبارياته ببطولة أفريقيا فى برج العرب
تلقى النادى الأهلى خطاباً رسمياً منذ ساعات قليلة من اتحاد الكرة أكد فيه الأخير فيه أن الجهات الأمنية رفضت إقامة مباريات الأحمر ببطولة أفريقيا على ملعب السلام، ...Thu, 27 Apr 2017 11:25:33 GMT
-
تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن «مرتضى منصور»
رفضت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر بناء على قرار ...Thu, 27 Apr 2017 10:57:03 GMT
-
رسميا .. رئيس الكاف يعتمد لوائح بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية
اعتمد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم ” الكاف ” اللوائح الخاصة ببطولتى دورى الأبطال والكونفيدرالية الأفريقية بشكل رسمى عقب اجتماعه صباح اليوم باللجان ...Thu, 27 Apr 2017 11:06:30 GMT
-
السيسي لـ«الجيش»: رفع الاستعداد القتالي
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الخميس، بصحبة عدد من الشباب، سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك بحضور وزراء الدفاع، والشباب، والإسكان، ...Thu, 27 Apr 2017 10:39:55 GMT
-
تدمير 3 أوكار إرهابية وحرق مزارع مخدرات في سيناءThu, 27 Apr 2017 12:51:23 GMT