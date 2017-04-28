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"سكاي نيوز": حشود عسكرية تركية قرب الحدود مع سوريا استعدادا لبدء التوغل فيها
الحدود التركية السورية‎

"سكاي نيوز": حشود عسكرية تركية قرب الحدود مع سوريا استعدادا لبدء التوغل فيها

الجمعة، 28 ابريل 2017 11:08 ص
وكالات

  أفادت مصادر سورية اليوم الجمعة، بأن حشود عسكرية تركية شوهدت على الشريط الحدودي المحاذي لمنطقة تل أبيض في ريف الرقة، وذلك استعدادا لبدء التوغل في الأراضي السورية .
وقالت المصادر لقناة”سكاي نيوز” الإخبارية ” إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن والدرك التركي تبادلا القصف قرب ريف تل أبيض تزامن مع تحليق مقاتلات تركيا في المنطقة”.
وأضافت المصادر أن قوات سوريا الديمقراطية أمرت بإخلاء جميع مقراتها في البلدات الحدودية مع تركيا تحسبا لأي توغل تركيا .

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