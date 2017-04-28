وكيل النواب يستقبل وزير الزراعة الصينيالجمعة، 28 ابريل 2017 10:47 ص
استقبل السيد الشريف وكيل مجلس النواب بمكتبه، هان شان فو وزير الزراعة الصينى والوفد المرافق له ، وبحضور السفير الصينى بالقاهرة وعدد من أعضاء مجلس النواب المصرى.
ونقل الشريف تحيات على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى الوفد الصينى، وأكد أن البرلمان المصري يتطلع إلى تطوير العلاقات المصرية الصينية، وعلى دعم مجلس النواب للاتفاقيات المتبادلة بين الحكومتين المصرية والصينية مشيراً إلى إنشاء جمعية صداقة مصرية صينية تهدف إلى توطيد العلاقات بين البلدين.
وشدد الشريف على ضرورة تبادل الخبرات المصرية الصينية خاصة فى مجال التكنولوجيا الحديثة.
وأعرب عن تطلعه إلى تدعيم طريق الحرير التجارى بين مصر والصين لتوطيد العلاقات بين البلدين.
ومن جانبه أعرب وزير الزراعة الصينى عن سعادته البالغة لزيارته إلى مصر مؤكداً تعزيز الشراكة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر والصين لهم دور تاريخى معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون الزراعى بين البلدين، وأن التعاون الزراعى بين البلدين سيكون قائم على تحديث الحبوب والمنتجات الزراعية وكشف عن زيارته لبعض الشركات الصينية فى مصر مؤخراً مشيراً إلى أن أغلب هذه الشركات تعمل فى مجال الزراعة.
وأكد أن الرئيس الصينى طرح مبادرة لاستثمار 60 مليار دولار للتعاون الصينى الأفريقى وفى مقدمتها مصر .
كما نقل الوفد الصينى خالص تحيات رئيس مجلس النواب الصينى إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصرى، وإن الصين ترحب بأى وفد برلمانى مصرى فى أى وقت يراه مناسباً .
وفى نهاية اللقاء، أهدى السيد الشريف وزير الصينى ميدالية المجلس بمناسبة مرور 150 سنة على إنشاء البرلمان .
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