 Moheet on google
الجمعة 28 ابريل 2017 11:07 صباحاً
روابط سريعة
«التعليم»: ليس من حق الجهات الأمنية دخول اللجان.. ومكافحة الغش مسئولية الجميع
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

«التعليم»: ليس من حق الجهات الأمنية دخول اللجان.. ومكافحة الغش مسئولية الجميع

الجمعة، 28 ابريل 2017 11:07 ص
محيط - خالد الريس

طالب الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، من المجتمع التكاتف لمواجهة ظاهرة الغش بالامتحانات، مشيرا إلى أنه تم تدشين رقم  ” 0100510334” لاستقبال البلاغات والشكاوى من خلال تطبيق “واتس اب”.
وقال حجازي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة : “خروج امتحانات الثانوية العامة بشكل آمن وجيد ليست مسئولية وزارة التربية والتعليم فقط بل مسئولية أولياء الأمور والطلاب والمعلمين أيضا”، مضيفا أنه هناك العديد من الجهات الأمنية والوزارية تساعد وزارة التربية والتعليم بالتصدي لظاهرة الغش الإلكتروني.
وأضاف أن المحافظين سيترأسون لجنة لإدارة الازمات بالإضافة إلى وجود جهات أمنية ستقوم بتأمين الامتحانات، ولكن ليس من حقهم الدخول للجان، حتى لا يتأثر الطلاب نفسيا .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3