طالب الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، من المجتمع التكاتف لمواجهة ظاهرة الغش بالامتحانات، مشيرا إلى أنه تم تدشين رقم ” 0100510334” لاستقبال البلاغات والشكاوى من خلال تطبيق “واتس اب”.

وقال حجازي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة : “خروج امتحانات الثانوية العامة بشكل آمن وجيد ليست مسئولية وزارة التربية والتعليم فقط بل مسئولية أولياء الأمور والطلاب والمعلمين أيضا”، مضيفا أنه هناك العديد من الجهات الأمنية والوزارية تساعد وزارة التربية والتعليم بالتصدي لظاهرة الغش الإلكتروني.

وأضاف أن المحافظين سيترأسون لجنة لإدارة الازمات بالإضافة إلى وجود جهات أمنية ستقوم بتأمين الامتحانات، ولكن ليس من حقهم الدخول للجان، حتى لا يتأثر الطلاب نفسيا .