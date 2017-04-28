رفعت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة درجة الاستعداد القصوى بمراكز الشرطة، بالتزامن مع زيارة بابا الفاتيكان لمصر، اليوم الجمعة؛ لمواجهة كل صور الأعمال الإرهابية والتخريبية.

وأعلن اللواء علاء الدين شوقي، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، أنه تم الدفع بـ30 تشكيلًا من قوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة؛ لتأمين المنشآت ودُور العبادة، والاستعانة بـ30 مجموعة قتالية للتصدّي لأي محاولة للخروج على القانون، كما أعلن منع الإجازات والراحات لكل ضباط وأفراد الشرطة بأقسام الشرطة وكل الإدارات.

وأكد مساعد الوزير تكثيف قوات الأمن تواجدها بمحيط المناطق الحيوية والمنشآت المهمة، وتم نشر قوات من الأمن المركزى وسيارات الدوريات الأمنية بجميع الميادين والشوارع؛ للتعامل مع أي أحداث شغب محتملة، كما تواجد رجال الشرطة في محيط مديرية أمن البحيرة، ومبنى ديوان عام المحافظة في شارع عبدالسلام الشاذلي، بجوار مجمع المديريات؛ تحسبًا لأي أعمال إرهابية وتخريبية.

وحول الإجراءات الأمنية لتأمين الكنائس أكد مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة أنه تم وضع خطة أمنية بالتنسيق مع نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والمدن الخمس الغربية؛ لتأمين الكنائس ومبنى المطرانية والكاتدرائية ومنطقة الأديرة بوادى النطرون، عن طريق وضع كاميرات مراقبة داخل وخارج الكنائس؛ لرصد حركة المترددين، ووضع آلية جديدة؛ لفحص الغرباء بمحيط الكنائس ومنع أى مشتبه فيه من دخول أى كنيسة إلا بعد فحصه خارجها والتحقق من شخصيته.