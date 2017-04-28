علق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى موقف الثنائى حسام غالى وعماد متعب، سواء بالبقاء مع الفريق وتفعيل عقود تجديدهما لموسم إضافى، أو رحيلهما عن الفريق بعد انتهاء عقديهما بنهاية الموسم الجارى وذلك بقرار اتحاد الكرة النهائى فى ملف القائمة سواء باعتماد تسجيل 30 لاعبًا مثل الموسم الحالى أو تقليص العدد لـ25 لاعبًا فقط.

ووفقًا لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن اعتماد قرار الـ30 لاعبًا يعنى بقاء متعب وغالى فى الموسم الجديد، أما حال تقليص العدد لـ25 لاعبًا فإن الاتجاه الأقرب هو إبداء مرونة فى ملف رحيل الثنائى لأحد الأندية التى طلبت ضمهما -حال وجود رغبة منهم فى ذلك-، خاصة أن الثنائى أبديا غضبهما الشديد من الأوضاع داخل الفريق مؤخرًا، فمتعب غير راضٍ عن تجاهله وعدم حصوله على الفرص بالشكل المطلوب، وغالى يتحفظ على الدفع به فى الدقائق الأخيرة من عمر المباريات، خاصة أن حسام البدرى المدير الفنى للفريق بدأ فى الاعتماد على الإيفوارى كوليبالى بشكل أساسى فى مركز قلب الهجوم، وهو نفس الحال بالنسبة لعمرو السولية الذى ثبت أقدامه فى التشكيلة الأساسية على حساب غالى.

وقام مسئولو الأهلى باستعجال الجبلاية لحسم شكل القائمة فى الموسم الجديد، قبل اتخاذ القرار النهائى فى أكثر من ملف، أبرزهم رحيل متعب وغالى، وحسم موقف اللاعبين المعاريين.