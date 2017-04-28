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بث مباشر.. بابا الفاتيكان يغادر إيطاليا متجهاً إلى مصر
البابا فرنسيس - بابا الفاتيكان

بث مباشر.. بابا الفاتيكان يغادر إيطاليا متجهاً إلى مصر

الجمعة، 28 ابريل 2017 10:32 ص

غادر بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، منذ قليل، مطار “دافينشي” الإيطالي، متوجهاً إلى القاهرة، في زيارة تناريخية، تستمر لمدة يومين.

ومن المقرر، أن يلتقي البابا، خلال زيارته إلى مصر، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، وعدد من رموز الكنيسة الكاثوليكية.

وينظم حفل كبير، للبابا، خلال زيارته، في ستاد الدفاع الجوي، كما يقوم بزيارة الكنيسة البطرسية، والتي شهدت انفجاراً مطلع العام الحالي، أسفر عن مقتل عشرات المصريين.



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