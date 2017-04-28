سكرتير «المجمع المقدس»: بيانات «المعمودية» المنشورة كاذبةالجمعة، 28 ابريل 2017 10:44 ص
نفى الانبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، نصوص البيان المنشورة حول “المعمودية” التي سيوقعها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، واصفا إياها بـ”الأقوال الكاذبة”.
ونشر الأنبا رافائيل بيانا من “قداسة البابا وسكرتارية المجمع المقدس” اليوم عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “نستنكر الأقوال الكاذبة، والإشاعات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي صارت بلا قراءة لأي نص يخص البيان الذي سيتم توقيعه في زيارة بابا روما بخصوص المعمودية”.
وأضاف: “النص الذي سيتم التوقيع عليه هو (طاعةً لعمل الروح القدس الذي يقدس الكنيسة ويحفظها عبر العصور ويقودها لتبلغ الوحدة الكاملة التي صلي المسيح من أجلها، نحن اليوم البابا فرنسيس والبابا تواضروس الثاني كي نسعد قلب ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وكذلك قلوب أبنائنا في الإيمان ، نسعي جاهدين بضمير صالح نحو عدم إعادة سر المعمودية الممارس في كنيستينا للشخص الذي يريد الانضمام للكنيسة الأخرى حسب تعاليم الكتاب المقدس وإيمان المجامع المسكونية الثلاث في نيقية والقسطنطينية وأفسس . نطلب من الله الآب ان يقودنا في الأوقات وبالطرق التي يريدها الروح القدس إلي بلوغ الوحدة التامة لجسد المسيح السري) .”
وجدير بالذكر، أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان سيصل العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة لإجراء لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من اللقاءات مع القيادات الدينية في مصر، كما ستقام فعاليات دينية وصلوات اليوم بحضور البابا.
وتعد هذه الزيارة هي الثانية في تاريخ زيارات “باباوات الفاتيكان” إلى مصر ، حيث زار البابا يوحنا بولس الثاني مصر في فبراير 2000.
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