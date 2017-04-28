فذت سلطات ولاية أركنسو الأمريكية رابع عملية إعدام خلال الأيام الثمانية الأخيرة.

ذكرت ذلك قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن المحكوم الذي جرى إعدامه ليل الخميس بحقنة قاتلة هو كينيث وليامز 38 عاما الذي قتل شخصين بعد فراره من السجن حيث كان يقضي عقوبة بالسجن المؤبد لقتله فتاة.

وأشارت القناة إلى أن هذه رابع عملية إعدام تنفذها الولاية خلال الأيام الثمانية الماضية منذ 20 أبريل الماضي بعد 12 سنة من توقفها عن تنفيذ هذه العقوبة.

وكانت سلطات الولاية قد أعلنت عن خطة لإعدام 11 شخصا في أبريل الجاري وسبب هذا البرنامج الذي أثار جدلا هو أن أحد مكونات الحقن القاتلة التي تستخدمها السلطات تنتهي صلاحيته في نهاية هذا الشهر.

وقد نفذت سلطات الولاية أول عملية إعدام منذ عام 2005 لسجين مدان بالقتل في 20 أبريل الماضي، فيما أعدمت مسجونين في 24 أبريل لتصبح أول ولاية أمريكية تعدم شخصين في اليوم ذاته منذ عام 2000.