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بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية «حادة»
وحيد سعودي - المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية

بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية «حادة»

الجمعة، 28 ابريل 2017 10:13 ص
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قال وحيد سعودي، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن الوقت الحالي يعتبر النصف الأول من فصل الربيع والذي يُعرف عنه بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، مشيرًا إلى أن أهم سمات هذا الفصل الارتفاع في درجات الحرارة بجانب ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن طقس اليوم سيكون ما بين المائل للحرارة والحار خلال ساعات النهار، موضحًا أنه مع غياب أشعة الشمس وانخفاض درجات الحرارة التدريجي سيكون ما بين المعتدل في بداية الليل والمائل للبرودة في الساعات المتأخرة من ساعات الليل.



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