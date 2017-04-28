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البترول: توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة بمدينتى الدلنجات وأبوالمطامير
توصيل الغاز الطبيعي
توصيل الغاز الطبيعي

بالدلنجات وأبوالمطامير

البترول: توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة بمدينتى الدلنجات وأبوالمطامير

الجمعة، 28 ابريل 2017 10:18 ص
كتب- ربيع شعبان

أعلنت وزارة البترول اليوم ،  أن القطاع نجح في إطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة بمدينتى الدلنجات وأبوالمطامير بمحافظة البحيرة، بخلاف مناطق ومدن شبراخيت وزاوية غزال وديروط، وسمخراط، والمجد وإدكو، بالمحافظة ، وذلك فى اطار استكمال خطة عمل مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل المخططة خلال عام  2016/2017 ، وفى ضوء خطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة لخفض الأعباء المالية عن كاهل ميزانية الدولة وخاصة فى دعم إسطوانات البوتاجاز وتقديم خدمة نظيفة فى سهولة ويسر للمواطنين .

وأوضح التقرير الذى تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس مصطفى هلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط والمشروعات أن عدد المدن التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها لأول مرة خلال عام 2016/2017.

وبلغ 27 مدينة وقرية ومنطقة بمختلف المحافظات من خلال شركات توزيع الغاز شملت مناطق العزبة القبلية، وعزبة النخل،  وعرب الوالدة، وطرق شرق المترو بمحافظة القاهرة، وكفر الجبل بمحافظة الجيزة ،و مناطق ورورة بالقليوبية، ونفيا وكفر أبو داوود بمحافظة الغربية، والمصيلحة وميت خلف بمحافظة المنوفية، ومدن  سنهور، وإبشواي وأبو كساة بمحافظة الفيوم،ومناطق الفشن بمحافظة بني سويف، ومطاي وبني أحمد وطهنشا بمحافظة المنيا ،وديروط بمحافظة أسيوط ومناطق طما والمراغة بمحافظة سوهاج .

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