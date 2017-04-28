بمراسم رسمية.. السيسي يستقبل بابا الفاتيكان اليوم

يصل قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان القاهرة، اليوم الجمعة، حيث يقيم له الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم الاستقبال الرسمي ويعقدان لقاءً عقب الاستقبال.

ويتضمن برنامج زيارة البابا فرنسيس مشاركته في احتفالية تنظم بمناسبة زيارته يلقى فيها الرئيس والبابا فرنسيس كلمة أمام الحضور.

كما يتضمن البرنامج لقاءً مع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وإلقاء كلمة أمام المؤتمر العالمى للسلام الذي تنظمه مشيخة الأزهر.

ويلتقى البابا فر­نسيس خلال الزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فضلًا عن المشاركة في الصلاة على أرواح ضحايا الحادث الإرهابى الذي وقع بالكنيسة البطرسية، وذلك بمشاركة رؤساء الطوائف المسيحية في مصر.

ومن المقرر أن يرأس قداسة البابا فرنسيس غدا السبت صلاة القداس الإلهى، فضلًا عن عقد لقاء مع رجال الدين المسيحى من الطائفة الكاثوليكية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تجدد ترحيبها باستقبال قداسة البابا فرنسيس في زيارته الأولى للقاهرة، وتعرب عن تطلعها لهذه الزيارة المهمة بما يسهم في إرساء دعا­ئم السلام ونشر مبادئ التسامح والعيش المشترك.