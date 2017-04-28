شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي، على كافة المستويات، سواء الأنشطة الداخلية أو العلاقات والمباحثات الخارجية، حيث بدأ السيسي، أسبوعه، بمباحثات مع جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلًا عن سفره إلى السعودية، لعقد قمة ثنائية مع الملك سلمان، ناهيك عن افتتاحه المؤتمر الدوري الثالث للشباب بمحافظة الإسماعيلية، وتكريم عدد من الشباب، وترقية لواءات، وأخيرًا صدق الرئيس على عدد من القوانين، كقانون الطوارئ، والهيئات القضائية.

السبت.. استقباله رئيس جمهورية الكونغو

وفي مستهل الأسبوع المنصرم، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، في زيارة رسمية لمصر، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسيى، واستعراض حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين، فضلًا عن عقد جلسة مباحثات ثنائية، وتأكيد الرئيسين على استمرار العلاقات والإشادة بها، واستمرار مصر في تقديم كل أشكال الدعم الفني للكونغو الديمقراطية والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الطموحة بها.

الأحد.. مباحثاته مع الملك سلمان

وفي صباح يوم الأحد، اتجه “السيسي”، إلى زيارة النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، ووضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول، وذلك بمناسبة احتفالات أعياد سيناء، قبل مغادرته إلى الرياض.

وما لبث أن سافر وصل الرئيس إلى الرياض، وكان في استقباله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس تم خلالها استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وتوجه الرئيس بصحبة العاهل السعودى إلى الديوان الملكى بقصر اليمامة حيث عقدت قمة مصرية سعودية حضرها عدد كبير من الأمراء والوزراء وكبار المسئولين في المملكة، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة لدى الدولتين، بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين.

كما تم خلال المباحثات استعراض عدد من الملفات الإقليمية، حيث اتفق الزعيمان على أهمية تعزيز التعاون والتضامن العربى للوقوف صفاً واحداً أمام التحديات التي تواجه الأمة العربية، وإنهاء الأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة، بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار بتلك الدول.

الإثنين.. عودته من السعودية

وبعد انتهاء مباحثات “السيسي”، مع الملك سلمان، غادر المملكة، متجهًا إلى مطار القاهرة الدولي، بعد زيارته للسعودية استغرقت يومًا واحدًا.

الثلاثاء.. افتتاحه مؤتمر الشباب الثالث

وافتتح السيسي، الدورة الثالثة لفعاليات مؤتمر الشباب بمحافظة الإسماعيلية، الذي يُعقد بشكل دوري تحت رعاية الرئيس السيسي وبحضوره، ويشارك فى المؤتمر 1200 شاب وفتاة من محافظات القناة، ويهدف المؤتمر الدورى الثالث للشباب إلى الاستماع لآرائهم في مواجهة التحديات واقتراح الحلول، وأطلق المؤتمر مبادرة باسم اسأل الرئيس للتفاعل حول القضايا الجماهيرية، كما أعلن أن 2018 سيكون عام ذوى الاحتياجات الخاصة.

الأربعاء.. جولاته بالإسماعيلية

وفي يوم الأربعاء، تفقد “السيسي”، أعمال إنشاء وتشييد منتجع الفرسان بمدينة الإسماعيلية التابع للقوات المسلحة، وبصحبته عدد من الشباب، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء نبيل سلامة مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، كما تفقد سير العمل وخطوات تنفيذ الأنفاق الجديدة، الجاري إنشاؤها بمنطقة قناة السويس.

الخميس.. مشاركته في ختام مؤتمر الشباب

وأثناء مشاركة الرئيس في المؤتمر الدوري للشباب، قرر ترقية اللواء أركان حرب على محمد على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى، إلى رتبة الفريق، إضافةً إلى ترقية لواء بحرى أركان حرب أحمد خالد حسن سعيد لرتبة الفريق، ناهيك عن تكرم الرئيس، نماذج من الشباب المتميز في مختلف المجالات بعد عرض فيلم تسجيلي عنهم يحكى قصصهم المتميزة.

كما تفقد “السيسي”، سير العمل في مدينة الإسماعيلية الجديدة، واستمع إلى شرح تفصيلى من اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخطوات وآلية العمل بالإسماعيلية الجديدة، إضافةً إلى جولة تفقدية داخل بعض الوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

الجمعة.. التصديق على عدد من القوانين

نشرت الجريدة الرسمية تصديق “السيسي” على قانون رقم 12 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن قانون الطوارئ.

كما صدق الرئيس، على قوانين الإجراءات الجنائية الصادر رقم 150 لسنة 1950 وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقانون رقم 57 لسنة 1959 وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وصدق على تعديلات قوانين “الهيئات القضائية”، وهي القوانين رقم: 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.