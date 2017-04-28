توقع الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات أن لا يحدث تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون السلطة القضائية أي ردود أفعال، مشيرا إلى أن “الرئيس والبرلمان ايد واحدة” – على حد قوله.

وقال فرحات من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “الرئيس يصدق على تعديل قانون السلطة القضائية بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه ..ولا أتوقع ردود فعل على ذلك”، مضيفا “أصبح للرئيس سلطة تقديرية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية والأجهزة الرقابية والشرطة والجامعات رؤساء وعمداء والمؤسسات المالية والصحفية والإعلامية والوزراء والسفراء، الكل في واحد”.

وأضاف: “الذين كانوا يراهنون على عدم تصديق الرئيس على القانون سقط رهانهم كما تسقط دائما أبدا الدعاوى المخادعة للتمييز بين الحاكم ورجاله..

وتابع القول: “الرئيس والبرلمان إيد واحدة، هذا هو المشهد في مصر وليته أسهم فى حل مشكلات الوطن، وما علينا سوى الانتظار”.

وشدد نور فرحات على استقلال القضاء وعدم تداخله، وقال: “القضاء سلطة من سلطات الدولة الثلاث. السلطة القضائية حتى تكون عادلة وغير منحازة ومحايدة وتؤدى وظيفتها بكفاءة في صيانة الحقوق والحريات وإعلاء مبدأ سيادة القانون وسمو الدستور، يجب أن تكون مستقلة عن تدخلات السلطتين التنفيذية والتشريعية، الاستقلال ليس مطلبا مهنيا للقضاء بل هو صون لحقوق وحريات الشعب”.

وطالب نور فرحات من القضاة قائلا: “على القضاة أن يراجعوا المشهد بأكمله من بداياته، وأن يسترجعوا تجاربهم وخبراتهم السابقة ، وألا يترفعوا عن النقد الذاتي، ليتفهموا ما يحدث الآن.. هذه كلمتي” .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على تعديلات قانون “تنظيم الهيئات القضائية” أمس الخميس عقب مواقفة البرلمان عليه.