تمكن ضباط مباحث التموين بسوهاج، من ضبط مدير مستودع دقيق يقيم بدائرة مركز جرجا لاستيلائه علي 19 طن دقيق عن طريق التلاعب في ماكينة الصرف وقدرت فروق الأسعار بمبلغ 87400 جنيها.

كان اللواء مصطفي مقبل، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية بضبط محمود.س، 26 عاما مدير مسئول مستودع دقيق - ويقيم دائرة مركز جرجا لقيامه بالتلاعب في ماكينة صرف الدقيق واستيلاءه علي 19 طن دقيق بلدي مدعم مربوط علي البطاقات التموينية بدون وجه حق حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 87400 جنيهًا.

تحرر محضر بالواقعة برقم 2 أحوال قسم جرجا وجارِ العرض علي النيابة العامة.