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ترحيباً ببابا الفاتيكان.. وعد البحري تغني «أحب أطمنك»
وعد البحري

ترحيباً ببابا الفاتيكان.. وعد البحري تغني «أحب أطمنك»

الجمعة، 28 ابريل 2017 09:41 ص

انتهت الفنانة وعد البحرى، اليوم الجمعة، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “أحب أطمنك”، ترحيبا بزيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان إلى مصر، وتوجيه رسالة سلام وطمأنينة، بأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان.

الأغنية كلمات مصطفى مرسى، ألحان أشرف سالم، توزيع شريف منصور، إشراف عام المنتج أحمد البنا، وتم تسجيلها باستوديو تيما.

ومن المقرر أن يصل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، اليوم، فى زيارة إلى مصر، يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ويترأس قداس صلاة باستاد الدفاع الجوى، ثم يشارك فى الجلسة الختامية للمؤتمر العالمى للسلام، الذى يقام غدا، بقاعة مؤتمرات الأزهر.

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