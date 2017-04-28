أفادت مصادر محلية عراقية بمقتل وإصابة العشرات من مسلحي تنظيم داعش في اشتباكات مع القوات العراقية غربي مدينة الموصل.

وأضافت المصادر - حسبما أوردت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة - أن أعنف الاشتباكات اندلعت في منطقتي الفاروق والمدينة القديمة للموصل بين مسلحي داعش وقوات الجيش العراقي، مؤكدة أن القوات العراقية باتت على مسافة 300 متر فقط من جامع النور الكبير بجهة قضيب البان.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن قوات الشرطة الاتحادية أمنت 5 ممرات إنسانية لإخلاء المدنيين في منطقة باب جديد غربي الموصل.

يذكر أنه قتل - أمس - 35 عنصراً من تنظيم داعش في عمليات للقوات العراقية بمدينة الموصل ومحافظة ديالى.

وتخوض الشرطة الاتحادية معارك شرسة ضد “داعش” في منطقة قضيب البان ضمن المدينة القديمة غرب الموصل.

من ناحية أخرى، قالت قوات البيشمركة “إنها اعتقلت أكثر من 50 عنصراً من التنظيم تسللوا بين النازحين إلى مخيمات جنوب محافظة كركوك في وقت سابق”.