يلتقى الإسماعيلى مع المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة صعبة قوية كونهما تجمع قطبى شط القناة نظرًا لرغبة كل فريق فى فرض سيطرته على زعامة منطقة القنال.

يدخل الإسماعيلى ديربى القناة ولديه طموح عالية فى تحقيق الفوز والتمسك بالمنافسة على دخول المربع الذهبى للدورى حتى آخر نفس من عمر المسابقة، بعدما حل فى المركز العاشر برصيد 33 نقطة ويستهدف الوصول للنقطة 36 بعد انتهاء قمة القناة الليلة.

فى المقابل، يتطلع المصرى لوقف نزيف النقاط واستعادة الانتصارات بعد الهزيمتين الأخيرتين التى تلقاهما من المصرى وتسببت فى تراجعه للمركز الرابع بجدول الدورى برصيد 43 نقطة، ويسعى لوضع حدا للنتائج السلبية خلال ديربى القناة اليوم رغم يقين حسام حسن المدير الفنى بصعوبة اللقاء بسبب طموح الدراويش فى الخروج بالثلاث نقاط أيضًا.