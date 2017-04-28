توعّدت قبائل سيناء، بملاحقة وقتل عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونشر أفراد من قبيلة “الترابين”، فيديو يكشف قيامهم بحرق قيادي بالتنظيم، متوعدين بحرق باقي زملائه وقتلهم، رداً على تهديد التنظيم للقبيلة، قبل أيام، بحجة تعاونها مع الجيش والشرطة ضدهم.

وقال مصدر قبلي، في تصريحات لشبكة “العربية. نت”، إن “القيادي الذي تم حرقه، من أهم القيادات بالتنظيم، وتم رصده من خلال أبناء القبيلة، ومطاردته حتى وقع في أيديهم”.

وأضف المصدر أنهم على الفور، قاموا بحرقه، انتقاماً منه؛ لقيامه في السابق بحرق مواطن سيناوي، يدعى النحال، ونقيب شرطة واثنين آخرين من أبناء سيناء.

من جهته، قال إبراهيم العرجاني، أحد شيوخ القبيلة، إن “قبائل الترابين، ومعها قبائل السواركة و المرميلا، اتفقت على تطهير كل ربوع سيناء من عناصر داعش، بالتنسيق مع الجيش.

وأعلن العرجاني، أنه سيتم إقامة تحالف قبلي، خلال الأيام القادمة، برئاسة الشيخ عبد المجيد المنيعي؛ لملاحقة الإرهابيين والدواعش وتصفيتهم، وتطهير كل ربوع ومدن سيناء منهم.