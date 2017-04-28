أعلنت مصادر مطلعة بمصر للطيران أن فريقا فنيا من إدارة الطيران الفيدرالى التابعة لوزارة النقل الأمريكية اعتمد الساعات الماضية طائرة شركة مصر للطيران الثالثة من صفقة شراء 9 طائرات من طراز بوينج 737\800 بتكلفة 864 مليار دولار بعد إجراء الاختبارات اللازمة عليها وذلك قبل استلام وفد مصر للطيران للطائرة.

وقالت مصادر إن هذه الطائرة تأتى فى إطار خطة زيادة أسطول مصر للطيران لمواكبة أحدث الطرازات العالمية فى الطائرات والتى تتميز بتوفير التكلفة وتطوير الخدمات المقدمة لها وهذه الصفقة أرخص من صفقة البوينج السابقة التى تمت فى عام 2006 لأن مصنع بوينج ينتج 62 طائرة شهريا وسط خط إنتاج كبير وإقبال من شركات الطيران العالمية ومصر للطيران حرصت على توحيد الطرازات لخفض التكلفة وتمتلك الشركة 22 طائرة من طراز بوينج 737\800 وتزيد باستكمال وصول التسع الطائرات الجديدة أواخر العام الحالى إلى 29 طائرة من نفس الطراز وحرصنا على وضع شروطنا قبل تصنيع الطائرة بأن يكون عرض المقعد أكبر من طائرات نفس الطراز الموجودة بشركات الطيران الأخرى مع زيادة المساحة بين صفوف المقاعد إلى 32 بوصة بدلا من 29 و 30 فى باقى طائرات شركات الطيران الأخرى مع نفس مواصفات مقاعد كل شركات طيران تحالف ستار العالمى.

وأضافت المصادر أن هناك تعاونا كبيرا بين فريق مصر للطيران ومسئولى شركة بوينج حيث قاموا بتلبية كل طلباتنا وسيتم بعد اعتماد إدارة الطيران الفيدرالية ــ FAA ــ التابعة لوزارة النقل الأمريكية تحميل كل بيانات وأنظمة مصر للطيران على أجهزة الكمبيوتر قبل الإقلاع والعودة بها إلى مصر طبقا للأرصاد الجوية حول الأحوال الجوية خلال الـ 72 ساعة القادمة، والتى تحدد أنسب وقت لإقلاع الطائرة من مطار بوينج على أن تتوقف الطائرة ترانزيت بجزيرة كفلالفيك بالمحيط الأطلنطى بعد رحلة طيران 7 ساعات ثم مواصلة رحلتها إلى مصر لتصل إلى مطار القاهرة بعد 6 ساعات من الطيران.

وصرحت مصادر مطلعة بشركة بوينج العالمية بأن هذا الطراز يعد الأكثر رواجًا ومبيعًا فى عائلة بوينج 737 وله أفضلية لدى كبرى شركات الطيران العالمية، لما له من مزايا عديدة من ضمنها قلة استهلاكه للوقود واقتصادية تشغيله، وكذلك لقدرته على الوصول إلى العديد من النقاط فى أسواق مختلفة نظرًا لمدى طيرانه الذى يزيد عن 6 ساعات طيران متصلة بما يخدم الأسواق متوسطة المدى وانضمام طائرة جديدة لمصر للطيران يعنى تنفيذ خطة إحلال وتجديد للأسطول وظهور اهتمام شركة مصر للطيران بطائراتها لتوفير أكبر قدر من الأمان وراحة الراكب وأن تجديد الأسطول أى الاعتماد على أحدث طائرات مجهزة بتكنولوجيا فائقة دائما، وبالتالي تقديم ميزة تنافسية من بين شركات الطيران تنعكس فى اختيارات الراكب لشركة الطيران وأن انضمام طائرة جديدة يعنى أن متوسط العمر الزمني للطائرات أقل ما يمكن (أي أن طائرات شركة مصر للطيران من هذا الطراز بوينج 800-737 والذى يصل الى 22 طائرة حاليا يصل الـ Avg. Age لها 7,2 سنة وأن اعتماد شركة مصر للطيران على أغلب أسطولها من متوسط الحجم من هذا الطراز يسهل من عملية الصيانة وشراء قطع الغيار بدلا من التنوع مابين الطرازات المختلفة وأن التوسع فى الطرازات متوسطة الحجم يعد ذكاء من مسئولى الشركة.

وحول مزايا الطائرة الجديدة يقول أحد أعضاء وفد مصر للطيران: إن الطائرة الجديدة وهى من طراز بوينج 737\800 تتكون من 154 مقعدا بواقع 16 مقعدا لدرجة رجال الأعمال و138 مقعدا للدرجة السياحية وتم تزويد كابينة الطائرة الجديدة بأنظمة ترفيهية متقدمة ويتم بث 30 قناة إذاعية متنوعة كما أن الطائرة تتمتع بوجود شاشة فيديو أمامية لكل مقعد يسمح للراكب بمشاهدة الشاشة بشكل ذاتى ومختلف عن باقى الركاب الذي يعرف بنظام AVOD ويعد هذا الطراز هو الأول من نوعه فى استخدامه، وإضاءة ليد مبهرة داخل الطائرة لمزيد من الرفاهية كما تحتوى على نظام فيديو شخصى لعرض أحدث الأفلام الروائية والتسجيلية، وتم تزويد مقاعد درجة رجال الأعمال بمخارج كهرباء لشحن الأجهزة الشخصية من كمبيوتر وموبايل وغيرها أثناء الطيران”.