هددت رابطة الشباب في كوريا الشمالية بـ”محو” الولايات المتحدة عن وجه الأرض، بنحو 5 ملايين قنبلة نووية في حال هددت واشنطن العاصمة بيونج يانج.

وبحسب ما نقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، الخميس، فقد قال المتحدث باسم اللجنة المركزية للرابطة كيم إيل سونج سيم بأن الدمار سيلحق بكوكب الأرض في حال شن الأمريكيون وحلفاؤهم هجوما على بلاده، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وهدد بأن بيونج يانج ستدمر عاصمة الجنوبيين سول، والعاصمة الأمريكية واشنطن، في حال أظهروا “قدرا طفيفا من الاستفزاز”.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء المركزية التي تديرها الحكومة: “علينا الاستعداد التام للقتال واستخدام 5 ملايين قنبلة نووية للقضاء بلا رحمة على الشياطين الذين يحاولون دفع بلادنا إلى كارثة نووية”.

ويأتي هذا التهديد بعد تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربة صاروخية فاشلة في وقت سابق هذا الشهر، وقيام واشنطن بنشر منظومة ثاد المضادة للصواريخ في كوريا الجنوية حليفتها في المنطقة.

لكن حديث المسؤول الكوري يحمله في طياته قدرا كبيرا من المبالغة، إذ إن ترسانة بلاده أقل بكثير من الرقم الذي ذكره.