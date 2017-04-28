استثنت وزارة الخارجية “جيبرين يونوس” سكرتير عام الاتحاد الأفريقى للبريد من تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل والسماح له بدخول البلاد، حيث وصل من إثيوبيا بجواز سفر كاميرونى دبلوماسى بدون تأشيرة دخول مسبقة وذلك لحضور اجتماعات الصندوق العربى الأفريقى بجامعة الدول العربية.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة بأنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية رقم 452 والقادمة من أديس أبابا تبين وجود ” جيبرين يونوس ” سكرتير عام الاتحاد الأفريقى للبريد ويحمل جوازا دبلوماسايا تابعا لدولة الكاميرون وبدون تأشيرة دخول مسبقة وتبين أنه قادم للمشاركة فى اجتماعات الصندوق العربى الأفريقى بجامعة الدول العربية وقام ضابط الجوازات بالاتصال بالسفير ” أشرف منير ” نائب مساعد وزير الخارجية للجوازات والذى أبلغ السفير” أيمن مشرفة ” مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم والذى وافق على استثناء ” يونوس ” من تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل والسماح له بدخول البلاد.

يذكر أن مبدأ المعاملة بالمثل طبقته وزارة الخارجية عام 2010 بإشراف من أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية وقتها، ويقضى بضرورة حصول حاملى الجوازات الدبلوماسية والمهمة والخاصة القادمين لمصر بالحصول على تأشيرات دخول مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وبعد تنفيذه بعدة شهور قامت عدة دول بالتوقيع على اتفاقيات مع مصر للمعاملة بالمثل وتبادل استثناء حاملى الجوازات السابقة من الحصول على تأشيرات دخول مسبقة.