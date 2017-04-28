فى مهمة ليست سهلة كما وصفها الجهاز الفنى للزمالك يحل فى الرابعة من عصر اليوم الجمعة، الفريق الأبيض ضيفًا على طنطا، باستاد غزل المحلة فى قلعة الفلاحين، ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدورى.

الزمالك يدخل اللقاء بطموح مواصلة الانتصارات بعد الفوز فى المواجهتين الماضيتين على طلائع الجيش والمصرى، بنتيجة 3 / 0 و1 / 0 على الترتيب، ما ساهم فى رفع رصيد الفريق الأبيض للنقطة 46 يحتل بهم المركز الثالث فى جدول الترتيب ويطمح أبناء ميت عقبة فى مواصلة الانتصارات وتحسين مركز الفريق فى البطولة رغم فارق النقاط الكبير مع الأهلى والمقاصة حيث يحتل الفريق الفيومى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بينما يحتل الفريق الأحمر المركز الأول برصيد 67 نقطة.

كما حرص جهاز الزمالك على الحديث مع أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق، حول تراجع مستواه فى الفترة الأخيرة، محفزين اللاعب أن المدير الفنى يعرف إمكانياته جيدًا ولكنهم شددوا على ضرورة استعادته مستواه فى أقرب وقت حتى لا يفقد مكانه الأساسى فى ظل المنافسة الكبيرة مع الثنائى مصطفى فتحى وأحمد رفعت.

على الجانب الآخر، يدخل طنطا اللقاء بطموح تحقيق سيناريو 1958 حيث لم يستطع أبناء السيد البدوى تحقيق أى فوز على الزمالك سوى فى ذلك العام حينما تغلب على الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثامنة بالدورى.