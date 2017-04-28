«الأزهر» تحتفل بزيارة «بابا الفاتيكان» على «الفيس بوك»الجمعة، 28 ابريل 2017 09:43 ص
نشرت الصفحة الرسمية لمشيخة “الأزهر الشريف” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقاطع فيديو و”بوستات” تعريفية بتاريخ دولة الفاتيكان والبابا فرنسيس وأشهر مواقفه وتاريخ العلاقات “الفاتيكانية – المصرية”، ترحيبا لزيارة بابا الفاتيكان.
وجدير بالذكر، أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان سيصل العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة لإجراء لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من اللقاءات مع القيادات الدينية في مصر، كما ستقام فعاليات دينية وصلوات اليوم بحضور البابا.
وتعد هذه الزيارة هي الثانية في تاريخ زيارات “باباوات الفاتيكان” إلى مصر ، حيث زار البابا يوحنا بولس الثاني مصر في فبراير 2000.
ويذكر أن البابا فرنسيس قد التقى مع مسئولين مصريين أثناء زيارتهم لدولة الفاتيكان من قبل حيث التقى مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مايو 2013 ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2014، ومع الدكتور أحمد الطيب فضيلة الامام الأكبر وشيخ الأزهر الشريف في مايو 2016.
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