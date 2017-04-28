شن مفتي الجمهورية السابق، الدكتور علي جمعة، هجوماً عنيفاً على جماعة الإخوان المسلمين، واصفاً إياهم بـ”المجرمين”.

وقال جمعة، خلال لقاء بأحد مجالس العلم، إن الإخوان قاموا بالجدل على الناس، وخلط الدين في السياسة بأعمالهم الإجرامية.

وسخر مفتي الجمهورية السابق، من جماعة الإخوان، قائلاً: “بعضهم استغل الدين في محلات الكشري، وعملوا ما يسمى بالكشري الإسلامي”.

وأضاف: “يعني آيه كشري إسلامي.. يعني الدقة زيادة مثلاً ولا آيه”.

وأكد علي جمعة، على أن ما يفعله الإخوان شيئاً لا يتصوره عاقل، مشدداً على أن أعضاء الجماعة مسخوا الدينا بأفعالهم.