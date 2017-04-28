أعرب المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي عن معارضته لتعديلات قانون “الهيئة القضائية”، معتبرا إياها “انتهاك جديد للدستور وعدوان جائر على استقلال القضاء” – على حد قوله.

وقال صباحي من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “تعديلات قانون الهيئات القضائية انتهاك جديد للدستور وعدوان جائر علي استقلال القضاء.. الدفاع عن استقلال القضاء واجب وطني”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على تعديلات قانون “تنظيم الهيئات القضائية” أمس الخميس عقب مواقفة البرلمان عليه.