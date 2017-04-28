أفادت طالبان الأفغانية اليوم الجمعة، بأنها ستطلق هجمات إرهابية تحت اسم “عملية منصوري”، (اسم زعيمها السابق )، متوعدة في الوقت ذاته بأن تجعل من القوات الأجنبية المتمركزة في البلاد على رأس أهدافها.

وذكرت قناة”سكاي نيوز” الإخبارية أن الحركة تعهدت بأنه سيكون الهدف الرئيس لعملية منصوري، القوات الأجنبية وبنيتها التحتية العسكرية والاستخبارية، والقضاء على مرتزقتها.

يذكر أن زعيم حركة طالبان الملا منصور قتل في مايو 2016 بضربة لطائرة أمريكية من دون طيار على الأراضي الباكستانية .. وكان منصور قد تسلم قيادة طالبان بعد الإعلان في يوليو 2015 عن وفاة سلفه الملا عمر.

وتشن حركة طالبان كل عام سلسلة هجمات مع حلول الربيع تستهدف القوات الأجنبية التي طردتها من الحكم مع نهاية العام 2001 وحلفاءها من القوات الأفغانية.