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الجمعة 28 ابريل 2017 11:09 صباحاً
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أول ملاكمة أمريكية تحصل على حق اللعب بالحجاب
ملاكمة بالحجاب

أول ملاكمة أمريكية تحصل على حق اللعب بالحجاب

الجمعة، 28 ابريل 2017 11:08 ص

أعلن القائمون على رياضة الملاكمة في ولاية “مينيسوتا” الأمريكية، عن السماح للاعبة الشابة، أمية ظافر، 16 عاما، بارتداء الحجاب والزي الإسلامي على حلبة المباريات.

ويشكل هذا القرار علامة بارزة في حياة الشابة الأمريكية الطموحة، إلا أنه ما يزال أمامها الكثير من المعارك داخل وخارج حلبة الملاكمة.

وقال المدرب، ناثانيال هايلي: “هذه خطوة كبيرة في حياة أمية المهنية، لقد تعبت من أجل حصول هذا الأمر، إلى أن حصلت على الحق في عرض مهاراتها على حلبة الملاكمة، وأنا سعيد لها”.

ومن المقرر أن تشارك، أمية، في أول مباراة احترافية بالنسبة لها، في 29 أبريل، ضمن منافسة Spring Fling Amateur لهواة الملاكمة، في مينيابوليس - وفقا لروسيا اليوم .

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