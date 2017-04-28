كشف أنطونيو رازى عضو مجلس الشيوخ الإيطالى، عن الفريق المفضل والبطولة الأوروبية التي يفضلها كيم جون أون رئيس كوريا الشمالية، الملقب بـ”الديكتاتور”.

وقال رازي في تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن كيم جون أون من يعشق الدوري الإيطالي، وأن الفريق المفضل لرئيس كوريا الشمالية هو فريق كالياري.

وتابعت الصحيفة البريطانية أن زعيم كوريا الشمالية يعرف بشكل كبير كل تفاصيل الكالتشيو، وكل تفاصيله الدقيقة، وبالتالي فإنه يعرف جناح روما الطائر محمد صلاح، اللاعب الدولي المصري، المحترف في صفوف نادي العاصمة الإيطالية، كونه أحد أفضل اللاعبين في المسابقة الأوروبية الكبيرة.

وواصل رازي: ” زعيم كوريا الشمالية يتابع كل ما يحدث بالكالتشيو، لأنه من مشجعى كاليارى، المحترف ضمن صفوفه مواطنه كوانج سونج هان.. كما أنه يعشق الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة”.