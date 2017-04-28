قالت رئيسة بلدية أسيزى الإيطالية «ستيفانا برويتى» إن زيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إلى مصر ولقاءه مع شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب فى القاهرة، أداة لمحاربة الإرهاب والتعايش بسلام فى المستقبل، مؤكدة أن «حوار الأديان» أصبح مهما للغاية فى الفترة الأخيرة، منوهة بأن «تلك الرحلة الطويلة لم تُخِف قديس الفقراء».

ونقلت صحيفة «ليندرو» الإيطالية كلمات «برويتى» حول زيارة بابا الفاتيكان للقاهرة، خلال لقائها مع الإمام يحيى بالافينيستى، رئيس الطائفة الإسلامية الإيطالية.

وأكدت «برويتى» أن زيارة البابا لمصر ستعزز من الحوار بين الأديان لمكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، تلك المظاهر التى انتشرت بكثرة فى الآونة الأخيرة وأصبحت تهدد السلام والاستقرار فى العالم.