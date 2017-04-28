حذر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي “جولدي” إبراهيم سعيد من حلقته التي ستذاع اليوم بالبرنامج الساخر “أبلة فاهيتا من الدوبلكس”، مشيرا إلى أنها لـ”الكبار فقط”.

وقال نجم نادي “الأهلي” و”الزمالك” سابقا من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حلقة أبلة فاهيتا غدا.. بجد للكبار فقط بتكلم جد ممنوع مشاهده الاطفال+18”.

ومن المقرر، أن يعرض البرنامج الفكاهي الساخر “أبلة فاهيتا من الدوبلكس” مساء اليوم الجمعة.

وسيحل إبراهيم سعيد نجم ناديي “الأهلي” و”الزمالك” ضيفا على حلقة اليوم.