أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه بصدد التفاوض مع روسيا من أجل الحصول على أحدث الأنظمة المضادة للصواريخ، لمواجهة أي تهديدات إسرائيلية أو أمريكية محتملة.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” اليوم الجمعة عن الأسد قوله إن هدف سوريا امتلاك أنظمة مضادة للصواريخ من أحدث الأجيال من روسيا، مشيرا إلى أن سوريا في حالة حرب مع إسرائيل ومن الطبيعي أن يكون لدينا مثل هذه المنظومات.

يأتي إعلان الأسد عن رغبة بلاده بتعزيز أنظمتها المضادة للصواريخ بعد ضربات صاروخية أمريكية استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية في السابع من الشهر الحالي، بعد أيام من هجوم كيميائي على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب (شمال غرب)، تسبب بمقتل 88 شخصا بينهم 31 طفلا.