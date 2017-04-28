انتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الكنيسة الكاثوليكية، من التحضيرات النهائية، لاستقبال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والتي يزور القاهرة في زيارة تستغرق يومًا واحدًا يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأعدت الكنيسة الكشافة ومرشدات وادى النيل، لترحيب بالبابا، من خلال طابور عرض مكون من جميع عازفى مجاميع الحركة، لنكون من أوائل المستقبلين والمرحبين به.

كما ستتولى حركة الكشافة مسؤولية تنظيم حضور أكثر من ٤٠ ألف شخص من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك أثناء إقامة القداس فى ستاد الدفاع الجوي، مع جميع المجاميع الكشفية الصديقة الأخرى.