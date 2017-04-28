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الكنيسة الكاثوليكية تنتهي من تجهيزات استقبال بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

الكنيسة الكاثوليكية تنتهي من تجهيزات استقبال بابا الفاتيكان

الجمعة، 28 ابريل 2017 08:35 ص
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انتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الكنيسة الكاثوليكية، من التحضيرات النهائية، لاستقبال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والتي يزور القاهرة في زيارة تستغرق يومًا واحدًا يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأعدت الكنيسة الكشافة ومرشدات وادى النيل، لترحيب بالبابا، من خلال طابور عرض مكون من جميع عازفى مجاميع الحركة، لنكون من أوائل المستقبلين والمرحبين به.

كما ستتولى حركة الكشافة مسؤولية تنظيم حضور أكثر من ٤٠ ألف شخص من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك أثناء إقامة القداس فى ستاد الدفاع الجوي، مع جميع المجاميع الكشفية الصديقة الأخرى.

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