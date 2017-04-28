ملك هولندا يحتفل بعيد ميلاده الخمسين ويعترف بأنه "كثير المطالب"الجمعة، 28 ابريل 2017 08:34 ص
أجرى ملك هولندا فيليم ألكساندر مقابلة نادرة في عيد ميلاده الخمسين، استمرت 70 دقيقة، وجرى تسجيلها بقصره في لاهاي، وركزت على إظهار الجانب الشخصي لحياة الملك.
وقال فيليم ألكساندر الذي وصل إلى العرش قبل أربع سنوات، إنه “رجل في الخمسين من العمر، لكنه يشعر وكأنه في الثلاثين”، ووصف نفسه بأنه عاطفي وبارع وكثير المطالب.
وأضاف أنه خلال حياته “ارتكب العديد من الأخطاء، وعبر العديد من الخطوط، ومر بحياة صعبة في شبابه، لكنه قال إنه كان على علم بنفسه بشكل جيد، وهذا ما ينصح به ابنته الكبرى وريثة العرش الأميرة أماليا 13 عامًا للقيام به”.
كما تحدث الملك عن حزنه لوفاة شقيقه الأصغر الأمير فريسو عام 2013، الذي لم يفق من غيبوبة، بعد أن أصيب بجروح في حادث للتزلج.
وتحدث الملك الهولندي عن أبيه الراحل الأمير كلاوس، وهو دبلوماسي ألماني سابق، وأشار إلى أن كلاوس الذي حصل على الجنسية الهولندية ليتزوج بياتريكس كان يشعر بأنه ألماني حتى وفاته عام 2002.
وقال الملك: كان دائمًا مشغولًا بالحرب العالمية الثانية.
واحتفل الملك بعيد ميلاده يوم الخميس مع عائلته في مدينة تيلبورج جنوب هولندا، ويحتفل الهولنديون في تقليد سنوي بمناسبة “يوم الملك”، وهو عطلة وطنية، وذلك بالمهرجانات الشعبية.
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