يصل بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، إلى القاهرة، ظهر اليوم الجمعة، في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس.

وكشفت اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان، تفاصيل برنامج الزيارة، التي تشمل وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة، بعد أن يغادر مطار ليوناردو دافنشي الدولى بمدينة روما، الساعة ١٠.٤٥ صباحاً.

ويتوجه البابا عقب وصوله مباشرة إلى قصر الاتحادية، حيث يستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وفى الرابعة مساء اليوم الجمعة، يتوجه البابا إلى مشيخة الأزهر، للمشاركة في الجلسة الختامية لمؤتمر السلام العالمي، حيث يلقي كلمة بجانب كلمة شيخ الأزهر.

وفي مساء اليوم الجمعة، يتوجه البابا إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث يلتقي البابا تواضروس الثاني، ويزور الكنيسة البطرسية في العباسية، التي وقع بها التفجير الإرهابي، في نهاية العام الماضي.

ويلقي البابا تواضروس والبابا فرنسيس، كلمة في نهاية اللقاء، بالكنيسة البطرسية.

أما جدول زيارة البابا في اليوم الثاني للزيارة؛ فيشمل ترؤسه قداساً إلهياً، بمشاركة آلاف الأقباط الكاثوليك، باستاد الدفاع الجوي، وذلك في العاشرة صباحاً.

ويتناول البابا، الغداء بعد ذلك مع رجال الدين المسيحي والوفد المرافق له، في ١٢.١٥ ظهراً.

ويجري البابا، بعض اللقاءات مع الكنيسة القبطية الكاثوليكية، ليختتم زيارته لمصر بمراسم الوداع التي تجريها له الكنيسة، ويلقي خلالها كلمة.

ويغادر البابا، مطار القاهرة الدولي، في الخامسة من عصر غد السبت، لتهبط طائرته في مطار روما، في الثامنة والنصف من مساء نفس اليوم، بتوقيت القاهرة.