قالت الدكتورة راندا العدوى الخبيرة السياحية أن استعدادات مصر لزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان المقرره اليوم الجمعة تؤكد اصرارنا على وحدة الصف و تحدى صارخ للارهاب الذى يهدف الى بث الفرقة بين ابناء الوطن الواحد لتكون رسالة واضحة للعالم لوأد الفتن كنموذجا عالميا يدرس ليثبت أن المصريين قادة العالم فى التسامح و السلام و القدرة على استقبال رموز الديانات لتعكس الصورة الذهنية الصحيحة عن الاستقرار و رفض الوطن للارهاب.

أكدت راندا فى تصريحات صحفية أن زيارة بابا الفاتيكان توجه انظار العالم الى السياحة الدينية بالمقصد المصرى واصفة ان الزيارة بمثابة الف حملة ترويجية لـ”مسار العائلة المقدسة” بالاضافة الى انها ستحدث نقلة فى الصورة الذهنية عن المقصد السياحى المصرى بشكل عام و ستصب فى تحسن العمل على منتج السياحة الدينية لتكون رسالة حقيقة لانعاشها مطالبة بلجنة ترويج خاصة بالسياحة الدينية تسوق لمسار رحلة العائلة المقدسة .

اشارت الخبيرة السياحية الى ان “مسار رحلة العائلة المقدسة” يعد نمط جديد يضاف للسياحة الدينية حيث سيجذب الانظار اليه خلال الفترة الراهنة و من المتوقع زيادة اعداد السياح عقب زيارة البابا قائلة : لدى امل فى زيادة عدد نقاط خط سير الزيارة المقررة بـ 6 نقاط هم “كنيسة ابو سرجة بمجمع الاديان و كنيسة مريم العذراء بالمعادى و كنيسة وادى النطرون و كنيسة جبل الطير بالمنيا و دير المحروق بأسيوط و دير درنكه بأسيوط و كنيسة الزيتون بالمطرية كمرحلة أولى من اصل 25 نقطة فى المسار .

اوضحت الخبيرة السياحة أن تناقل وسائل الاعلام العالمية لزيارة بابا الفاتيكان الى مصر هى الصورة المطلوب ابرازها على المستوى الدولى و المحلى و تعظيم الزيارات الهامة اعلاميا ووضع اجندة رئيسية للفعاليات الثقافية و الفنية لطرحها عبر البرامج السياحية يتم تطويرها كل عام لتناسب الحراك السياحى العالمى و التوجه نحو تطوير البنية التحتية لخدمة القطاع السياحى لتكون منصة عودة المؤشرات السياحية الى الارتفاع.