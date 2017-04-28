الرئيس اليمني يقيل «محافظ عدن»الجمعة، 28 ابريل 2017 08:19 ص
أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس الخميس، قرارًا جمهوريًا بتعيين مستشاره المقيم في الرياض عبد العزيز عبد الحميد المفلحي محافظًا لمحافظة عدن، خلفًا للواء عيدروس الزبيدي.
وأصدر الرئيس اليمني قرارًا جمهوريًا آخر نصّ على تعيين عيدروس الزبيدي سفيرًا بوزارة الخارجية.
وعين الزبيدي محافظا لعدن في أغسطس من العام 2015 عقب مقتل سلفه اللواء جعفر محمد سعد، في عملية اغتيال تبناها تنظيم “داعش”.
والزبيدي قائد سابق في المقاومة الجنوبية، يحظى بقبول واسع في المناطق الجنوبية وله نفوذ قوي على كافة المسلحين المحليين.
وقبل أيام من إقالته ألمح الزبيدي إلى امتعاضه من أداء الحكومة اليمنية ووصف حلولها للمشكلات الخدمية في عدن خصوصا الكهرباء بأنها “حبر على ورق”.
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