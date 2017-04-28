بابا الفاتيكان يلقي كلمة في مؤتمر الأزهر العالمي.. اليومالجمعة، 28 ابريل 2017 08:11 ص
يلقى بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، كلمة فى ختام مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، وذلك عقب زيارته الرسمية للأمام الأكبر بمشيخة الأزهر الشريف.
وقال الأزهر فى بيان له، إن المؤتمر يناقش 4 محاور رئيسية، تتمثل فى معوقات السلام فى العالم المعاصر، والمخاطر والتحديات، وإساءة التأويل للنصوص الدينية وأثره على السلم العالمى، والفقر والمرض بين الحرمان والاستغلال وأثرهما على السلام، وثقافة السلام فى الأديان بين الواقع والمأمول.
ويُوجِّهُ المؤتمرُ، الذى ينعقد على مدار يومين، رسالةً مشتركةً للعالمِ كُلِّه بأنَّ رموز وممثلي الأديانِ المجتمِعِين فى رِحابِ الأزهرِ الشَّريفِ يُجمِعون على الدَّعوةِ إلى السَّلام بينَ قادةِ الأديانِ وكل المُجتَمَعاتِ الإنسانية، ويُؤكِّدونَ انطِلاقًا من الثِّقةِ المُتَبادَلةِ بينَهم، على دعوةِ أتباعِ الأديانِ للاقتِداءِ بهم، والعمَلِ بهذه الدَّعوَةِ يَدًا واحدةً من أجلِ نَبْذِ كُلِّ أسبابِ التَّعصُّبِ والكراهيةِ، وتَرسِيخِ ثَقافةِ المحبَّةِ والرحمةِ والسَّلامِ بين الناس.
يأتى المؤتمر فى إطار الجهود الحثيثة التى يقودها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، من أجل نشر ثقافة المحبة والتسامح والتعايش المشترك وتحقيق سلام عادل وشامل للبشرية جمعاء.
ويصل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى القاهرة ظهر اليوم الجمعة، فى جولة تستغرق يومين يلتقى الجمعة فى اليوم الأول مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالإضافة إلى ممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية.
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