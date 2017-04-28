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الجمعة 28 ابريل 2017 08:07 صباحاً
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اليوم.. بابا الفتيكان يتجول في «الدفاع الجوي» بسيارة جولف
بابا الفاتيكان - البابا فرانسيس

اليوم.. بابا الفتيكان يتجول في «الدفاع الجوي» بسيارة جولف

الجمعة، 28 ابريل 2017 08:07 ص

يقوم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بالمرور علي حضور حفل القداس الذي يقيمه في ستاد الدفاع الجوي عن طريق سيارته الجولف لمدة ١٥ دقيقةً يحيي فيها الحضور.

كما سيبدأ القداس في العاشرة صباح السبت وينتهي في الحادية عشرة ونصف صباحا.

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