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الجمعة 28 ابريل 2017 07:59 صباحاً
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ترامب يلمح إلى «معركة كبرى» مع كوريا الشمالية
ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون

ترامب يلمح إلى «معركة كبرى» مع كوريا الشمالية

الجمعة، 28 ابريل 2017 07:56 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن من المحتمل أن يندلع صراع كبير مع كوريا الشمالية في المواجهة بشأن برامجها النووية والصاروخية لكنه يفضل إنهاء النزاع بالسبل الدبلوماسية.

وأضاف ترامب في مقابلة مع رويترز بالمكتب البيضاوي قبل أن يكمل 100 يوم على توليه الرئاسة يوم السبت “هناك احتمال أن ينتهي بنا الأمر إلى صراع كبير جدا مع كوريا الشمالية. بالطبع.”

لكن ترامب قال إنه يريد حل الأزمة التي واجهها عدة رؤساء للولايات المتحدة سلميا وهو النهج الذي يؤكده هو وإدارته من خلال إعداد مجموعة متنوعة من العقوبات الاقتصادية الجديدة مع الإبقاء على الخيار العسكري الذي لا يزال مطروحا.

وقال ترامب “نود حل المسائل دبلوماسيا لكن الأمر شديد الصعوبة.”

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