أمرت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، بحبس 3 عاطلين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وردت معلومات الى العميد عبد الحميد ابو موسي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بقيام 3 عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة، وبإخطار اللواء هشام العراقي مدير امن الجيزة وجه بسرعة تحجيم نشاط المتهمين، وإلقاء القبض عليهم.

وأكدت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وبرئاسة العقيد علاء فتحي مفتش المباحث، صحة المعلومات، حيث تبين أن المتهمين أعدوا كمية من مخدر الحشيش لتوزيعها على عملائهم من المدمنين والمتعاطين.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد الجوهري رئيس مباحث العمرانية، من إلقاء القبض على المتهمين، وتبين انهم كل من “عادل.م.ح” 61 سنة، و”ماجد.ص.ا” 24 سنة، و”محمد.ش.م” 20 سنة وجميعهم عاطلين، وعثر بحوزتهم على 20 طربة حشيش، ومطواة، ومبلغ مالي 15 الفا و600 جنيه وبمواجهتهم.. اعترفوا بما نسب إليهم، وتحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.